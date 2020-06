Cerca di filmare i movimenti del figlio ma riprende una “misteriosa figura”: video da brivido su Reddit

Il video, girato per caso da una ragazza incinta e pubblicato su Reddit, mostra una figura scura “simile a un fantasma” strisciare ai piedi del letto.

Una donna incinta è rimasta senza parole rivedendo un video che lei stessa ha girato con il proprio telefono. Mentre era sdraiata sul letto la ragazza ha cercato di filmare i movimenti del bambino. Rivedendo il video si è accorta di una strana figura che strisciava sul suo letto.

Il filmato è stato postato dalla sorella dell’autrice del video, l’utente Reddit “Malakai James”, aggiungendo che la sorella era in casa sola con il gatto e il cane.

La sorpresa e l’inquietudine degli utenti davanti al video

La ragazza stava riposando sul letto mentre girava il video. A un certo punto ha sentito il gatto miagolare, come percepibile anche nel video pubblicato dal Daily Star.

Alla fine del video un ombra misteriosa sembra strisciare da dietro la porta ed emergere da sotto il letto. Il filmato si interrompe quando la figura sta per rivelarsi.

L’autrice del video si è accorta della strana immagine solo rivedendo il video. Anche molte delle persone che hanno lo hanno visualizzato non si sono accorti subito dell’immagine, forse distratti dal miagolio.

Gli utenti del social hanno definito la figura “inquietante da morire”, altri si sono interessati di come stesse la sorella di Malakai, specie in considerazione del fatto che fosse sola in casa. L’utente ha ringraziato per l’interessamento, spiegando che la sorella sta bene ma ha sentito un aria pesante in casa, come se qualcuno la stesse osservando.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!