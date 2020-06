Chi è Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic: biografia e curiosità

Cenni biografici su Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic.

Questo pomeriggio, Milena Vukotic, la mitica Pina, moglie di Ugo Fantozzi ed Enrica nella fiction di successo “Un medico in famiglia”, sarà ospite a “Io e te”, programma del pomeriggio di Raiuno, condotto da Pierluigi Diaco dal lunedì al venerdì. L’attrice si racconterà a lungo tra carriera e vita privata. Milena è felicemente sposata con Alfredo Baldi. Ecco qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Alfredo Baldi

Alfredo Baldi, che ha otto anni meno di Milena Vukotic, è un critico cinematografico e storico del cinema molto conosciuto e stimato, docente all’Università La Sapienza e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha conosciuto Milena negli anni ’80, al Centro Sperimentale di Cinematografia. All’epoca, la Vukotic era già un’attrice affermata, che ha colpito immediatamente Alfredo per la sua bellezza e dolcezza. Ma il carattere timido di Alfredo non gli ha permesso un immediato approccio. Per fortuna, i due hanno avuto modo di conoscersi ed oggi sono felicemente sposati.

I due, nonostante siano molto innamorati e sposati, come raccontato da Milena in una recente intervista rilasciata a “Vieni da me” di Caterina Balivo, vivono in due case separate, ma collegate dallo stesso balcone:

“È una cosa molto civile, a un certo punto ognuno ha le sue abitudini, i suoi orari e tempi. Dobbiamo conciliare una vita “da vagabondi”, abituati ai propri spazi e un amore grande e forte, pieno di grazia e rispetto, che abbraccia, ma non soffoca”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!