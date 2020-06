Chiara Ferragni è incinta? La frase sospetta della madre dell’influencer – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa del secondo figlio? A lanciare il sospetto sulla gravidanza è stata la madre dell’influencer

Chiara Ferragni è incinta? La notizia circola in rete già da un po’ di tempo, di recente in molti avevano infatti notato un pancino sospetto della nota ed amata influencer.

Nelle ultime ore una frase della madre di Chiara ha fatto insospettire di nuovo i fan, Marina Di Guardo ha infatti postato il seguente commento in un video di Fedez: “Tra poco vi arriverà una bambina e sarà innamorata solo di te!”.

Il video è stato cancellato subito dopo, ciò ha lasciato pensare che la coppia potrebbe davvero aspettare il secondo figlio ma vuole tenere ancora nascosta la novità.

Fedez e Chiara Ferragni presto diventeranno genitori per la seconda volta? Questo al momento non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!