Mes, il pressing del PD con Zingaretti: “Servono risorse mai viste”

Nicola Zingaretti in pressing sul Mes per l’utilizzo del fondo con dichiarazioni importanti al Corriere della Sera

Intervento molto significativo al Corriere della Sera quello di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, in pressing per quanto riguarda l’utilizzo del fondo.

In un chiaro elenco il segretario del PD non ci ha girato troppo intorno, puntando il dito sul meccanismo europeo di stabilità.

Mes, Nicola Zingaretti non ci sta: “Servono le risorse promesse”

E’ un Nicola Zingaretti infuriato quello che ha realizzato un intervento chiaro al Corriere della Sera, sottolineando come si deve dare un’accelerata sull’utilizzo del fondo da 37,5 miliardi di euro.

Il Segretario del PD mette alle strette il meccanismo europeo di stabilità ed elenca varie situazioni per chiedere l’utilizzo del fondo di 37,5 miliardi di euro per la sanità: “Servono le risorse promesse, basta rimandare ogni volta”. Zingaretti poi non manca di pungere le altre forze politiche: “Noi della sinistra vogliamo dare delle risposte alla gente, parole e furbizie lasciamole alla destra”.

Le risposte immediate a Nicola Zingaretti

Come consueto sono arrivate le risposte a Nicola Zingaretti da parte del Movimento 5 Stelle con il viceministro allo Sviluppo: “Come prima cosa il Partito Democratico deve spendere i soldi che i loro Ministri hanno nel proprio portafoglio – sottolinea Buffagni – e il nostro Paese ha bisogno di spendere i soldi che sono stati stanziati e non per fare campagna”.

Zingaretti, sempre nel suo intervento al Corriere della Sera, ha inoltre evidenziato come il Mes sia stato criticato da molti in passato. Secondo il segretario del Partito Democratico, ma che in questo momento sia uno strumento completamente diverso dal passato. L’esponente di sinistra ha concluso dichiarando che la sanità, durante l’emergenza Coronavirus, ha realizzato uno sforzo immane: la sua battaglia continua.

