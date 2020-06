Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 29 giugno 2020: su Raiuno Il giovane Montalbano, su Canale 5 Appuntamento con l’amore

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 29 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata de “Il giovane Montalbano”: Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l’omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata… Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e il vicecommissario Augello. A seguire, “Sette storie”.

Su Rai 2 va in onda il programma comico “Made in Sud”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Attacco al potere”: un autobus esplode a Brooklyn: comincia, così, la campagna del terrore che gli integralisti islamici hanno dichiarato agli americani. A fronteggiare l’escalation di violenza ci sono Anthony ‘Hub’ Hubbard, capo della Task Force Antiterrorismo dell’Fbi, e il generale William Devereaux, un militare cauto e riflessivo che sa come affrontare il nemico. I due possono contare sull’aiuto di Elise, agente della Cia infiltrata nella comunità arabo-americana. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarte repubblica” seguita da “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda il film “Appuntamento con l’amore”: il giorno di San Valentino ne succedono di tutti i colori ai protagonisti di questa americanissima commedia romantica ambientata a Los Angeles. Chi è deluso, chi scopre di essere tradito, chi invece si rincuora e riscopre l’amore. Insomma, i soliti cliché. A seguire, il film “Mission Impossibile 3”.

Su Italia 1 va in onda “Le Iene presentano – Com’e’ morto Marco Pantani”. In seconda serata, “Calcio – Storico Fiorentino – I nuovi gladiatori”.

Su La 7 va in onda il film “La Famiglia”: ritratto di mezzo secolo d’Italia attraverso la vita di una famiglia borghese. Subito dopo, il film “La cena”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “La vendetta di Carter”: Jack Carter torna nella sua vecchia città per onorare il fratello rimasto vittima di un incidente. Carter non crede alla storia dell’incidente e comincia a indagare.

