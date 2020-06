Coronavirus, positiva a 102 anni la bisnonna supera la malattia: “Sta meglio di prima”

Positiva al Coronavirus a 102 anni, Mary si è ripresa completamente dalla malattia ed ora può riabbracciare il suoi nipoti.

Lo scorso maggio Mary Catterall e la sua famiglia hanno scoperto con grande sgomento che la donna aveva contratto il coronavirus. Il timore che non superasse la malattia è stato grande, visto che la bisnonna ha da poco compiuto 102 anni (a febbraio) ed è risaputo che gli anziani sono la fascia maggiormente a rischio. Per fortuna tutto è andato per il meglio e dopo 3 settimane di isolamento in casa con degli infermieri che si prendevano cura di lei, la coriacea Mary è tornata in perfetta forma.

Nata nel 1918, ha vissuto sempre badando a sé stessa. A soli 14 anni è stata costretta a lasciare la scuola per andare a lavorare in fabbrica. Qualche anno più tardi si sarebbe occupata di produrre munizioni per le truppe durante la Seconda guerra mondiale. Amante della musica e dei viaggi, Mary è una donna forte che ha sempre preso di petto responsabilità e problemi.

Guarisce dal Coronavirus a 102 anni, la figlia: “Sta meglio di prima”

Da un paio di settimane la donna può finalmente riabbracciare le sue 3 nipoti ed i suoi 4 pronipoti. A parlare del prodigioso recupero di Mary con i tabloid britannici è stata la figlia Edith Oakes. Intervistata da ‘Metro’ la donna ha dichiarato: “Mi è sembrata in perfetta forma l’ultima volta che sono andata a trovarla. Gli infermieri si sono presi cura di lei molto bene.

Proprio Edith si è occupata del disbrigo pratiche affinché un team di infermieri fosse mandato a casa della madre per occuparsene. Una scelta che alla fine si è rivelata corretta e che ha permesso ai cari di vederla anche quando era in isolamento: “Lo staff mi ha fatto delle video chiamate per permettermi di vederla, ma vederla di persona è diverso e l’ho trovata davvero in forma”.

