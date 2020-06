Coronavirus, il primo vaccino è pronto: è cinese e verrà somministrato ai militari – VIDEO

È pronto il primo vaccino contro il Coronavirus, per un anno verrà somministrato sulle forze dell’ordine

Pronto il primo vaccino contro il Coronavirus, l’azienda biotech CanSino dal 25 giugno ha iniziato a somministrarlo sulle forze armate e durerà un anno.

Concluse le fasi uno e due delle sperimentazioni, stando ai risultati riportati su The Lancet il prodotto sembra essere sicuro e in grado di attivare il sistema immunitario, anche se ad oggi non lo è ancora al 100%. Otto su quindici candidati vaccini in sperimentazione in tutti il mondo sono cinesi.

Il vaccino di CanSino contiene un virus benigno in grado di diffondersi nell’organismo senza però farlo ammalare.

Nel genoma del virus è stato aggiunto un frammento di Dna artificiale dai ricercatori hanno aggiunto un frammento di Dna artificiale. Le istruzioni scritte permetteranno alle cellule di fabbricare la proteina spike. Tale proteina viene riconosciuta dal nostro sistema immunitario ed è capace di scaturire una reazione delle nostre difese.

Sara Fonte

