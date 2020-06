Le parole di Ricky Martin sull’utero in affitto fanno scalpore: “Anche la Vergine Maria ha offerto il suo ventre”

Ricky Martin la combina grossa e si concede una clamorosa gaffe sull’utero in affitto

Clamorosa gaffe quella realizzata durante una recente intervista da part del noto cantante latino americano Ricky Martin.

L’artista è dichiarato da molti anni omosessuale, ma dopo una dichiarazione sull’utero in affitto è scivolato su una buccia di banana.

Ricky Martin e l’utero in affitto: “Anche la Vergine Maria…”

E’ stato protagonista di un’esilarante intervista il noto cantante latino americano Ricky Martin dove l’argomento principale era l’utero in affitto. L’ex protagonista della canzone ‘La copa de la vida’, successo alla fIne degli anni ’90, ha calcato la mano compiendo una clamorosa gaffe che ha fatto scalpore.

Martin, sull’argomento dell’utero in affitto non ci ha girando troppo intorno specificando che “non ho affitto nessun utero, ma mi è stato offerto tante volte” alla domanda del giornalista. Il musicista ha poi sottolineato: “Ho grande rispetto per queste donne, dopo tutto anche la Vergine Maria ha offerto il suo Ventre per fare venire al mondo Gesù”.

La risposta immediata a Ricky Martin

Non si è fatta attendere la risposta immediata sull’argomento dell’utero in affitto dopo le dichiarazioni di Ricky Martin da parte del mondo cattolico.A rispondere all’artista latino americano è il Monsignor Leonardo Rodriguez Jimenes, parroco di Mari Madre de Misericordia a Puerto Rico.

Secondo il parroco questo paragone, tra l’utero in affitto e il ventre della Vergine Maria, è stato come un motivo di protesta da parte dello stesso Ricky Martin. Monsignor Rioodriduez Jimenes ha evidenziato come il cantante abbia voluto pulirsi la coscienza sull’argomento. Maria non ha prestato nulla a Dio”. Questo dibattito molto probabilmente continuerà: come risponderà il noto Ricky Martin?

Riccardo Aprosio

