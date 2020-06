Serie A su Sky, in campo Torino-Lazio e Genoa-Juventus: orario e probabili formazioni

Oggi si apre la 29a giornata del campionato di Serie A su Sky con le prime due della classe impegnate

La Serie A torna in campo su Sky in questo martedì 30 giugno, con in campo le prime due in classifiche divise da soli quattro punti.

Apre il turno la Lazio che proverà mettere pressione alla capolista vincendo sul campo del Torino, mentre a in serata spazio alla Juventus impegnata contro il Genoa sempre in trasferta.

Apre la 29a giornata Torino-Lazio

Il primo match di questo martedì è quello tra il Torino di Longo e la Lazio di Simone Inzaghi, due squadre reduci da risultati opposti nello scorso turno. I granata vogliono provare ad imbrigliare i secondi della classe, ma devono fare punti per mettersi al sicuro dopo lo scivolone rimediato in quel di Cagliari. Il tecnico di casa di affiderà ancora una volta a Belotti in attacco con a suo sostegno la fantasia di Verdi e la forza di Berenguer.

I biancocelesti sono partiti dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus in maniera altalenante, ma possono essere forti di una classifica già ottimale. La sconfitta contro l’Atalanta è stata archiviata nel giro di pochi giorni, quando Immobile e compagni hanno superato di misura la Fiorentina restando a quattro punti dalla vetta. Ad Inzaghi serve la vittoria, con un Radu e un Correa in più nel motore: calcio d’inizio ore 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Trappola Genoa per la capolista Juventus

Partita molto insidiosa quella che aspetta in serata a capolista Juventus, pronta a fare bottino pieno a ‘Marassi’ contro il Genoa. La squadra di Sarri vuole mantenere il vantaggio di quattro punti sulla Lazio, con il vantaggio di sapere già il risultato dei biancocelesti impegnati con il Torino.

I bianconeri sono già consapevoli che nella prossima stagione dovranno fare a meno di Pjanic, ufficializzato al Barcellona in cambio di Arthur. Dopo il colpo a Bologna e il poker rifilato al Lecce, i campioni d’Italia devono dare continuità con il tecnico che insisterà ancora con il 4-3-3 e Bernardeschi nel tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. I padroni di casa, dopo il 2-2 rimediato sul campo del Brescia, sono con l’acqua alla gola a quota 26 punti in piena zona calda, ma proveranno ad imitare il successo ottenuto nella scorsa stagione proprio sul loro campo. Il tecnico Nicola schiera Sanabria e Pinamonti in attacco, a centrocampo c’è l’ex bianconero Sturaro: diretta alle 21.45 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Riccardo Aprosio

