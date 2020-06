Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 30 giugno 2020: su Raiuno Quanto basta, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 30 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 30 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Quanto basta”: condannato a scontare una pena nei servizi sociali, uno chef stringe amicizia con un ragazzo autistico. A seguire, il documentario “La TV ai tempi della pandemia”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “Squadra Speciale Cobra 11”: Semir è in fuga dalla Polizia. Poco dopo aver litigato con l’investigatore della dogana Winter, a causa di un’operazione congiunta fallita, quest’ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “#cartabianca”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Giustizia a tutti i costi”: il poliziotto Gino Felino dichiara guerra alla malavita di Brooklyn, dopo che gli hanno ammazzato il collega Bobby Lupo. Subito dopo, il film “Cliffhanger-L’ultima sfida”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Tu Si Que Vales”. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda la serie tv “Chicago Fire”: alla 51, arriva un nuovo supervisore, che in realtà è una vecchia conoscenza di Boden, Jerry Gorsch. Intanto, la distanza tra Gabby e Matt non giova al loro rapporto. In seconda serata, le serie tv “Chicago P.D” e “Law&Order”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Primo appuntamento”.

Maria Rita Gagliardi

