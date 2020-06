Temptation Island 2020, le coppie: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Il prossimo 2 luglio, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata dall’ex “Miss Italia” Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Manila e Lorenzo

Manila Nazzaro è stata eletta “Miss Italia” nel 1999. Nel 2016/17 è stata conduttrice di “Mezzogiorno in Famiglia”. Al momento è speaker per Radio Zeta. Lorenzo Amoruso è stato calciatore per molto tempo in diverse squadre, fra le quali il Bari, la Fiorentina e una squadra scozzese chiamata Glasgow Rangers. In tv, su TV8, è stato conduttore del programma “Squadre da Incubo” ed ha partecipato, nel 2018, a “Celebrity MasterChef Italia” su Sky Uno.

I due stanno insieme da tre anni ed hanno deciso di partecipare a “Temptation Island” per mettersi alla prova ed andare a convivere. Lorenzo è sempre stato uno scapolo d’oro, mentre Manila è stata già sposata ed ha due figli. La coppia si dice sicura della stabilità della relazione. A tal proposito, Manila ha dichiarato:

“Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo”.

Come finirà per loro l’esperienza a “Temptation Island?” Lo scopriremo a partire da giovedì prossimo!

Maria Rita Gagliardi

