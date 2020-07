Bimba viene al mondo e lascia i medici senza parole: ha i capelli che le arrivano alle orecchie

Una folta chioma non appena uscita dal ventre materno: è rarissimo quanto accaduto ad una giovane madre che ha messo al mondo una bimba piena di capelli

Una neonata è venuta al mondo con una chioma foltissima lasciando esterrefatti medici e genitori. Già durante l’ecografia fatta alla 34esima settimana di gestazione i medici si erano accorti che la testa della piccola non era ‘calva’ ma presentava già un’anomala quantità di capelli. La madre, la 21enne Alexandra Jechorek, era convinta che tutti i bambini venissero al mondo calvi o con una limitatissima quantità di capelli, come del resto accaduto con il suo primo figlio Kadin. Ma con la secondogenita la gravidanza ha avuto un epilogo inaspettato: la vicenda è stataraccontata dall’Independent ed è avvenuta in Irlanda. Il personale medico è rimasto perplesso, come del resto la madre, quando la bimba è venuta al mondo con una quantità di capelli a dir poco impressionante. La folta chioma di Maya, questo il nome della bimba, le copriva addirittura le orecchie arrivando fin quasi al collo.

La bimba ha un anno e i capelli sono molto lunghi

La madre ha raccontato: “Le infermiere e i dottori si sono rivolti a me e mi hanno assicurato che non avevano mai visto, in tutta la loro carriera, un bambino con così tanti capelli”. Oggi la piccola ha un anno ed i capelli le arrivano alle spalle: la mamma ha spiegato che ogni giorno glieli spazzola per almeno venti minuti e ha spiegato di non averglieli mai tagliati: “Penso che siano molto belli – ha aggiunto la donna, che ha anche aperto una pagina Instagram per mostrare gli splendidi capelli di sua figlia sui social – e voglio che crescano ancora”.

Baby girl born with so much hair it was visible during her 34 week scan pic.twitter.com/iyJoqZxSte — The Sun (@TheSun) June 29, 2020

