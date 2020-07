Bonus Vacanze per le famiglie con Isee sotto i 40mila euro: come richiederlo da oggi con l’App IO

Il Bonus Vacanze per le famiglie che hanno l’Isee sotto i 40mila euro si può richiedere da oggi con l’App IO

Scatta nella giornata di oggi, mercoledì 1 luglio, il Bonus Vacanze che il Governo ha voluto dare a tutte le famiglie che hanno l’Isee sotto i 40.mila euro.

Un aiuto importante quello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segno che lo Stato è vicino anche in un momento delicato come quello che il nostro Paese sta vivendo per la pandemia del Coronavirus.

Bonus Vacanze: agevolazioni e come richiederlo

Come fanno le famiglie italiane a richiedere questo Bonus Vacanze messo a disposizione dal Governo? Semplice, visto che basta un procedimento molto semplice. Il tutto attraverso l’App digitale IO, applicazione dei servizi pubblici PagoPA con l’accesso che avviene tramite l’identità digitale Spid o con la Carta d’identità elettronica

LEGGI ANCHE -> Affinità e divergenze tra Mario Monti e Giuseppe Conte, parla l’ex premier: Conte trasformista ma con doti

Questo agevolamento per le vacanze per le famiglie italiane con l’Isee sotto i 40mila euro, prevede 500 euro per i nuclei con 3 o più persone. Saranno stazionati alle famiglie di sole due persone 300 euro, mentre arriveranno ai single 150 euro. Il bonus potrà essere usato per pagare soggiorni presso varie strutture vacanziere come campeggi, alberghi, agriturismi, villaggi turistici in Italia. Come si usa questa agevolazione? La percentuale dell’80% servirà per lo sconto diretto, mentre il restante 20% si porta in detrazione per l’anno prossimo. Il Bonus Vacanze sarà valido fino al 31 dicembre 2020.

Problemi sull’App IO: la protesta della gente su Twitter

Nelle ultime ore però sono arrivate varie lamentele, visto l’App per richiedere il Bonus Vacanze, sembra avere seri problemi tecnici. Su Twitter la gente si è lamentata non solo per le problematiche a richiedere l’agevolazione, ma anche per altri motivi.

LEGGI ANCHE -> Bonus Vacanze dal primo luglio: chi e come può ottenere 500 euro

Secondo alcuni utenti, il Bonus Vacanze donato alle famiglie con Isee sotto 40mila euro, sarebbe disponibile solamente in quattro strutture su 100. C’è chi lamenta che il bonus dovrebbe essere dato solo a certi nuclei famigliari e non a tutti ma anche chi è soddisfatto dopo averlo ottenuto: insomma questo Bonus Vacanza farà parlare.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!