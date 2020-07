Chi è Floriana Messina, gieffina ed influencer: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Floriana Messina, concorrente del “Grande Fratello 12” che oggi lavora come influencer.

Fisico da urlo e sorriso smagliante, Floriana Messina, sui social, fa impazzire migliaia di followes. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima influencer che è stata concorrente del “Grande Fratello 12”.

Biografia e curiosità su Floriana Messina

Floriana Messina è nata a Potenza, il 3 maggio 1989. Proviene da una famiglia molto unita ed ha uno splendido rapporto con il fratello Antonello che lavora come dentista a Roma. Per dedicarsi al suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, la ragazza ha abbandonato la sua città natale e gli studi di Giurisprudenza all’Università. Ha cominciato a lavorare come ragazza immagine, per poi approdare in tv, come concorrente della dodicesima edizione del “Grande Fratello”. Ha partecipato, in seguito, in veste di opinionista, a diversi programmi Mediaset, come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

In seguito ad un periodo trascorso lontano dai riflettori, ha deciso di lavorare sul Web come influencer. Nella primavera del 2019, ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere fidanzata con il calciatore Diego Loasses con il quale, nel 2015, ha vissuto un periodo di crisi. Ama viaggiare e visitare posti nuovi. Molto amica di Guendalina Tavassi, gieffina come lei, si definisce sportiva e per tenersi in forma pratica palestra diverse ore al giorno.

Maria Rita Gagliardi

