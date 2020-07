Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 1 luglio 2020: su Raiuno Vasco-La tempesta perfetta, su Canale 5 Aenne Burda-La donna del miracolo economico

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 1 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 1 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale, dedicato a Vasco Rossi, “Vasco-La tempesta perfetta, Modena Park 3 anni dopo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “N.C.I.S”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?” seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The italian job”: dopo aver sottratto una montagna di lingotti d’oro da un palazzo veneziano, Charlie Croker e la sua banda, formata da un complice interno, un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore di casseforti, devono arrendersi all’evidenza: qualcuno ha “soffiato”. Con l’aiuto di Stella, il gruppo si trasferisce in California sulle tracce del traditore, per recuperare il malloppo. Il piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles, creando un ingorgo di proporzioni mai viste. Subito dopo, il film “Beverly Hills Cop II-Un piedipiatti a Beverly Hills II”.

Su Canale 5 va in onda il film “Aenne Burda-La donna del miracolo economico”: quando Aenne scopre il tradimento del marito, ricco professionista e padre dei suoi tre figli, il bigottismo della Germania del dopoguerra le impone di non lasciarlo. E’ in quel momento che Aenne decide di realizzare un suo vecchio sogno: ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro. La vita di Aenne da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano. Ma poco dopo Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, la riporta a casa, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda le serie tv “Chicago Fire”, “Chicago Med” e “Chicago P.D” seguite dal programma, dedicato all’approfondimento calcistico, “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “La dura verità”: Abby Richter è un’ambiziosa produttrice di un talk show mattutino, “A.M. Sacramento”, che si vanta di riuscire a trovare subito una soluzione a qualsiasi problema, a parte la sua situazione di single infelice. Quando il suo talk show minaccia un calo di ascolti, Abby è costretta a dar spazio ad un nuovo corrispondente speciale, Mike, con il quale lei ha un pessimo rapporto.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 1 luglio 2020

Rai 1

20:35 Vasco-La tempesta perfetta, Modena Park 3 anni dopo

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 Striminzitic Show

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 The italian Job (film)

23:30 Beverly Hills Cop II-Un piedipiatti a Beverly Hills II (film)

Canale 5

21:20 Aenne Burda-La donna del miracolo economico (film)

23:30 Tg5

Italia 1

21:20 Chicago Fire

22:20 Chicago Med

23:30 Chicago P.D

00:30 Pressing

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!