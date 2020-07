Stefano De Martino paparazzato in barca con una bionda: il gossip – VIDEO

Dopo la rottura con Belen Rodriguez Stefano De Martino è già pronto a voltare pagina? È stato beccato in barca con una ragazza bionda

Stefano De Martino è tornato da poco single dopo l’ennesima rottura con Belen Rodriguez, da giorni non si fa che parlare di due ragazze misteriose che starebbero provando a conquistare il suo cuore. Il tutto sta succedendo dietro le quinte di Made in Sud?

Nelle ultime ore Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha svelato che le due ragazze sono una bionda e una mora, Maria e Sara. Maria fa parte del corpo di ballo di Made in Sud, Sara invece è una make up artist.

Nel nuovo numero del settimanale Nuovo, in edicola da domani, De Martino è stato paparazzato in barca con una ragazza bionda, potrebbe essere una delle due donne citate sopra? Nello scatto il noto conduttore appare sorridente, ma i dettagli verranno svelati domani nell’articolo, non è infatti detto che i due fossero da soli in barca, la ragazza potrebbe essere solo una sua amica.

L’ex marito di Belen Rodriguez è già pronto a voltare pagina dopo la loro rottura? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

