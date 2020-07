Temptation Island 2020, le coppie: chi sono Annamaria ed Antonio

Annamaria ed Antonio sono una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Il prossimo 2 luglio, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Annamaria ed Antonio (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Annamaria ed Antonio

Annamaria ed Antonio hanno 43 e 33 anni, stanno insieme da due anni e mezzo e vivono a Napoli. Lei ha un matrimonio alle spalle e fa la segretaria d’azienda. Lui è padre di una bambina di 3 anni, avuta da una precedente relazione e lavora come come rider per una compagnia di food delivery. Ad avere dei dubbi sulla stabilità della coppia, nonostante l’amore che provi per la figlia di lui, è Annamaria, a causa di alcune scappatelle passate di Antonio. Il programma può essere, quindi l’occasione giusta per capire se valga la pena investire i suoi sentimenti su un uomo, più giovane di lei, del quale non ha completa fiducia. Antonio, invece, è sicuro dell’amore che prova per Annamaria e vuole dimostrarle che di lui si può fidare:

“Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”.

Come andrà l’esperienza di “Temptation Island” per la coppia? Lo scopriremo a partire da domani sera, in prima serata su Canale 5.

Maria Rita Gagliardi

