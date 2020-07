Temptation Island 2020, le coppie, chi sono Valeria e Chavy

Valeria e Ciavy sono una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Il prossimo 2 luglio, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Valeria e Chavy (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Valeria e Chavy

Valeria e Chavy sono una coppia da quattro anni, ma non vivono insieme. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica. Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori, lavora come PR in discoteca ed è un grande appassionato di pugilato. A decidere di partecipare al programma è stata Valeria. La ragazza, infatti, ha scritto alla redazione della trasmissione per mettere alla prova la sua storia d’amore con Chavy. A tal proposito, ha dichiarato:

“Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”.

Chavy, invece, si dice curioso di vedere come si comporterà Valeria nel villaggio, insieme ai tentatori:

“Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”.

Secondo alcune anticipazioni, la coppia, a pochi giorni dall’inizio del reality show, sarebbe già scoppiata. Scopriremo le loro dinamiche a partire da domani sera, in prima serata su Canale 5.

Maria Rita Gagliardi

