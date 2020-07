Chi è il parlamentare più presente: vi presentiamo il “grillino” Marco Bella

Il parlamentare più presente è il grillino Marco Bella: ecco chi è

In questa sezione vi presentiamo Marco Bella, il parlamentare più presente ed esponente del Movimento 5 Stelle: ma da dove è partito il grillino?

Analizziamo la biografia e la carriera politica di Bella che è uno ei punti cardini del M5S, in un momento molto particolare del Paese, dove il partito sta facendo fatica.

Marco Bella: il laureato in chimica del M5S

Nato a Roma il 25 aprile 1972, Marco Bella è il parlamentare più presente e fa parte del Movimento 5 Stelle. Il grillino ha conseguito nel 2000 una laurea in chimica presso l’Università ‘La Spaienza’ di Roma e dal 2014 collabora con ‘Il fatto quotidiano’ nella versione web.

Nella sua vita Bella ha viaggiato molto, cogliendo varie soddisfazioni lavorando da postdoc in California e successivamente in Danimarca. Dopo queste importanti esperienze all’estero rientra in Italia, dove lavora come ricercatore al dipartimento di chimica alla Sapienza di Roma.

Il grande passo nella politica

Nonostante qualche critica di troppo al blog realizzato da Beppe Grillo, Marco Bella è sempre stato vicino alle idee dei grillini entrandone a farne parte. Una scelta importante che lo lancia in maniera definitiva nel pianeta della politica italiana.

Bella fa il grande passo nella politica nel marzo 2018, quando viene eletto con il Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati con il collegio uninominale di Roma-Pomezia. Attualmente è il parlamentare più presente e punto di forza importante dei pentastellati.

Ricacrdo Aprosio

