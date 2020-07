Cosa significa milf, la parola che dal porno è stata ormai sdoganata

La parola milf, tirata fuori nell’ultima canzone di Ghali, è un tormentone: ma qual’è il suo significato?

Sul web sta spopolando la parola Milf, parola del porno ormai sdoganata, anche grazie all’uso del termine usato in una canzone del famoso rapper Ghali.

Ormai di questo termine ne parla chiunque, ma non tutti sanno il significato preciso: vi aiutiamo noi, analizzando con precisione la parola in questione.

Milf: ecco cosa significa l’acronimo del momento

Cosa significa l’acronimo derivante dal porno Milf? Questo è solamente un acronimo composto dalle iniziali della frase Mother I’d Like to Fuck, tradotto in “madre che mi piacerebbe sco***e“. Questo termine compare per la prima volta nel linguaggio sessuale all’inizio degli anni ’90 e da allora è molto usato nel mondo della pornografia.

L’acronimo milf riferito generalmente rivolto alle donne di mezza età, che è una figura matura ma che si comporta come predatrice sessuale. Un termine che sta viaggiando molto sul web, grazie all’uso di Ghali nel suo nuovo singolo: il cantante ha lanciato un vero e proprio tormentone estivo.

