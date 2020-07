Dodi Battaglia, il dramma vissuto dalla moglie Paola Toeschi: la lotta contro il tumore al cervello

Il dramma vissuto da Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia che ha combattuto contro un tumore al cervello.

Questo pomeriggio, Dodi Battaglia, cantante della storica band dei Pooh, è stato ospite a “Io e te”, programma condotto dal lunedì al venerdì da Pierluigi Diaco su Raiuno. L’artista si è raccontato a lungo, in una intervista a cuore aperto, tra carriera musicale vita privata. Dodi, da diversi anni, è sposato con l’attrice Paola Toeschi che lo ha reso padre della sua quarta figlia, Sofia. A lei è stato accanto nel momento più difficile della sua vita: la lotta contro un tumore al cervello.

Paola Toeschi: “Ho sconfitto il tumore al cervello anche grazie alla fede”

Come raccontato in una recente intervista, Paola ha scoperto di essere malata nell’ottobre del 2010. Di grande supporto nella sua battaglia contro il male è stata la fede:

“Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso. Pensavo a mia figlia, che era piccolina e sarebbe rimasta sola, e mi chiedevo perché fosse capitato a me. Non ero una credente, o meglio avevo una fede superficiale. Poi un giorno, dopo l’intervento, leggo il libro di uno psichiatra francese, David Servan-Schreiber, che consigliava la preghiera come strumento terapeutico: scandisce il tuo respiro, ti aiuta a tranquillizzarti”.

Dodi, che non l’ha mai abbandonata durante la malattia, le ha consigliato di andare a Medjugorje:

“Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi ha trasmesso un’energia enorme. Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il regalo che mi aveva dato. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata non avrei potuto avere questa esperienza”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!