Giorgia e la foto su Instagram del mare del Salento trasparente. Il fan: “Basta farci rosicare”

La amata cantante capitolina Giorgia ha postato quest’oggi una foto in costume dal Salento.

Una foto in cui si vede il mare cristallino sotto di lei ed il suo commento a corredo della foto infatti è legato proprio alla bellezza di un mare così pulito (che è forse effetto del lockdown – intanto la cantante classe ’71 invita a proteggerlo)

Ma non tutti hanno la fortuna di poter essere (già) a mare.

E così uno dei fan ha commentato (con una faccina scherzosa in coda): “Basta farci rosicare”.

Dal canto suo Giorgia ha replicato, molto carinamente: “mannaggia, volevo condividere, ma c’hai ragione!”

Effettivamente per chi ancora non ha possibilità di farsi un bagno fresco, in questi giorni di caldo crescente, vedere immagini di persone a mare non è esattamente gradevole ma in questo caso il messaggio di Giorgia è sicuramente positivo, volto a sottolineare l’importanza di mantenere il mare pulito.

