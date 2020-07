Serie A su Sky e Dazn, in campo Atalanta-Napoli e Roma-Udinese: orario e probabili formazioni

La 29a giornata di Serie A chiude oggi su Sky e Dazn con Atalanta-Napoli e Roma-Udinese

Il campionato di Serie A è pronto a chiudere nella serata odierna la 29a giornata su Sky e Dazn, con in campo due partite molto interessanti.

Si giocheranno punti importanti, in chiave quarto posto Atalanta e Roma che affronteranno rispettivamente in casa Napoli e Udinese.

Atalanta, pericolo Napoli all’orizzonte: super sfida tra Gasperini e Gattuso

Apre l’ultima parte del turno il big-match allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo tra Atalanta e Napoli. Da una parte ecco la squadra più in forma del campionato post lockdown, con i neroazzurri reduci dalle vittorie rocambolesche contro Lazio e Udinese. Tante sono le reti come sempre realizzate dalla banda di Gasperini, ma attenzione perchè la difesa balla non poco. In chiave quarto posto i tre punti con i campani possono essere fondamentali per i bergamaschi.

LEGGI ANCHE -> Hakimi all’Inter, il Real Madrid non ha la recompra. Spunta un’altra clausola per i Blancos

Gli ospiti sono un avversario ostico e in salute, visti gli ottimi risultati ottenuti dopo lo stop per il Coronavirus. I ragazzi di Gattuso hanno alzato la Coppa Italia, superando ai rigori la Juventus, mentre in campionato sono reduci dai successi su Verona e Spal. Il rinnovo di Mertens ha dato fiducia al gruppo azzurro che proverà a ridurre le distanze dal lontano quarto posto, occupato proprio dall’avversario di serata: diretta alle 19.30 su Dazn.

Le probabili formazioni. Gasperini sceglie Pasalic sulla trequarti con Gomez a sostegno dell’ex Zapata. Rientrano Gosens e De Roon sulla fascia sinistra e a centrocampo. Gattuso lancia a sorpresa Politano dal primo minuto nel tridente con Mertens e Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-2-1) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Roma-Udinese vale doppio per i giallorossi

La Roma non può sbagliare e questa sera allo stadio ‘Olimpico’ deve cercare il bottino pieno, evitando così critiche pesanti. Avversario di giornata per i giallorossi è l’Udinese, reduce da risultati negativi dopo il lockdown.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Inter, i nerazzurri vorrebbero fare come nel 2018 ma al contrario: Nainggolan per Zaniolo

I giallorossi di Fonseca, dopo la vittoria a fatica contro la Sampdoria, sono stati superati dal Milan. Un match che ha visto Smalling e compagni tirare una sola volta in porta alzando un polverone di critiche. L’arrivo di Pedro, la trattativa avanzata per Cavani e il rinnovo di Mikhytarian sono solo una consolazione per il tecnico portoghese. I giallorossi non possono sbagliare quiesta sera per non dire definitivamente addio alle speranze di quarto posto. Gli ospiti di Gotti hanno sempre perso dopo la ripresa del campionato, cadendo contro Torino e Atalanta, con lo spettro retrocessione che si avvicina: diretta alle 21.45 su Dazn.

Le probabili formazioni. Fonseca pensa al Napoli e fa ancor tournover. Questa sera il tecnico portoghese lancia dal primo minuto Bruno Peres, Villar, Carles Perez e Pastore. La grande novità è la convocazione in panchina della stella Zaniolo, dopo il grave infortunio subìto a gennaio. Gotti deve fare punti per evitare problemi e si affida a De Paul con l’ex Okaka in avanti in coppia con Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-UDINESE

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko.

UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Nuytinck, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!