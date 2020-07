Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 2 luglio 2020: su Raiuno Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 Temptation Island

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 2 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 2 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Che Dio ci aiuti 5”: Suor Angela “si scontra” con un medico sui problemi della piccola Eugenia. Intanto, Nico e Ginevra continuano a litigare e in un momento di fragilità l’avvocato si avvicina a Maria. A seguire, “Passaggio a Nord Ovest”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” ed “N.C.I.S” seguite da “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Ogni cosa è illuminata”. In seconda serata, spazio al “Premio Strega 2020”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La casa stregata”: le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno. Subito dopo, il film “Beverly Hills Coop III”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island” seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Fast and the furious: Tokyo Drift”: studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li, si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine. A seguire, il film “Pride and Prejudice and Zombies”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Chernobyl”. In seconda serata, “Atlantide-Speciale Chernobyl”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda, in replica, una puntata di “Vite al limite”.

Maria Rita Gagliardi

