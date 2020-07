Temptation Island 2020, le coppie: chi sono Anna ed Andrea

Anna ed Andrea sono una delle coppie di “Temptation Island 2020”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione di “Temptation Island”, condotta da Filippo Bisciglia. A mettere alla prova la relazione sentimentale è, tra le altre, anche la coppia formata da Anna ed Andrea (l’edizione di quest’anno prevede un mix tra coppie Vip e Nip).

Le dichiarazioni di Anna ed Andrea

Andrea ed Anna stanno insieme da un anno e mezzo ed hanno dieci anni di differenza di età. Anna ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Andrea ha 27 anni, vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. I due si sono frequentati in maniera non ufficiale per un anno. Anna si è innamorata immediatamente del compagno che, dal canto suo, vorrebbe vivere la relazione con molta più calma. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia.

A scrivere alla redazione del programma è stata Anna che sogna già matrimonio e figli. Andrea ancora non si sente pronto a compiere il grande passo, ma vuole comunque dimostrare alla compagna di essere molto innamorato di lei:

“Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia ma esistono anche lavoro e progetti di vita”.

Come finirà per loro l’esperienza a “Temptation Island”? Lo scopriremo a partire da questo pomeriggio, in prima serata su Canale 5.

