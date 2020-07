La 14enne incinta pensa già al secondo figlio: “Forse, ma tra dieci anni”

Darya Sudnishnikova non vede l’ora di mettere al mondo un secondo figlio assieme al suo fidanzatino.

Tutti conoscono ormai la storia di questa ragazzina russa, rimasta incinta quando aveva solo 13 anni (ora ne ha 14, ndr). Darya aveva detto a chiunque che il padre del bambino era il suo fidanzatino Ivan, di soli 10 anni. Una notizia sconvolgente, che aveva fatto il giro del Paese tanto da far partecipare la coppia ad una trasmissione televisiva sulla rete nazionale.

Come ormai noto, la realtà era un’altra. In seguito alle domande di molti scienziati che dubitavano della versione di Darya, la ragazzina ha finalmente confessato di essere stata abusata da “un uomo molto grasso”, che si presume sia il padre biologico della 14enne. Una volta nato il piccolo, si procederà all’esame del DNA per consentire alla polizia di muoversi nei confronti del presunto aggressore, come riporta anche il Daily Star Online.

“Un secondo figlio? Perchè no, tra dieci anni”

Darya è stata portata d’urgenza in ospedale la scorsa settimana a seguito di complicazioni relative alla sua gravidanza. Il timore era che il suo bambino potesse nascere solo 31 settimane dopo la gravidanza, ma pare che l’allarme sia fortunatamente rientrato.

“Stai pianificando un secondo figlio?”, le ha chiesto un fan su Instagram. Darya non lo esclude affatto: “Forse in futuro, quando il mio bambino avrà 10 anni”.

