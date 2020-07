Io e te, Diaco commosso: “Se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto” – VIDEO

Momento di commozione in diretta per Pierluigi Diaco durante la puntata odierna di Io e Te.

Non si tratta in realtà di una scena insolita, giacché il conduttore del programma del primo pomeriggio di Rai 1 si è già mostrato commosso in altre occasioni in passato (anche durante questa edizione del programma).

Quest’oggi, durante l’intervista a Flavio Insinna, Diaco si è sfogato così – con la voce rotta dal pianto:

“Come Flavio, ho perso la lucidità e anche la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. Per fare questo mestiere con la passione, con la dedizione con cui la facciamo io e questo signore qui a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi se avete visto in questi anni degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi. Perché come perdete voi la pazienza a lavoro, la perdiamo anche noi”.

Di seguito, il video:

“Diaco”:

Per il suo sfogo a #ioete pic.twitter.com/zPNPJsh2Ms — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 3, 2020

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!