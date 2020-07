Nave impatta contro il famoso ponte di Rotterdam: container volano in acqua

Disastroso incidente forse dovuto a calcoli dell’altezza sbagliati: ha coivolto una nave container non è riuscita a passare sotto al ponte Willembsbrug di Rotterdam

Alcuni container di troppo caricati a bordo di una grossa nave hanno provocato un vero e proprio disastro nelle acque del fiume Nieuwe Maas, uno dei rami principali del Reno. L’imbarcazione ha infatti impattato contro il Willemsbrug, il famoso ponte color rosso situato nel cuore di Rotterdam, in prossimità dell’Erasmusbrug, noto per collegare il nord della città con il Noordereiland e il distretto di Feijenoord. Si tratta di un ponte sospeso lungo 318 la cui colorazione è stata scelta per creare un contrasto con l’Erasmusbrug, di colore azzurro.

Cinque container sono finiti in acqua dopo lo scontro

Ebbene una nave battente bandiera tedesca, probabilmente sovraccarica, non è riuscita a passare al di sotto del ponte: quattro o cinque container di troppo sono finiti in acqua in seguito alla violenta collisione con il ponte e sono rimasti a galleggiare intorno alla nave poichè fortunatamente erano vuoti. L’intera scena è stata ripresa in un video divenuto virale sui social: nessun danno ma certamente conseguenze spiacevoli per il capitano della nave, che dovrà dare spiegazioni alle autorità, intervenute sul ponte poco dopo l’incidente.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!