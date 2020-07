Quattro ex veline in bikini riscaldano l’estate su Instagram: qual è quella più in forma?

Quattro ex veline hanno cominciato a documentare la stagione estiva mettendo in mostra i loro fisici scultorei: qual è quella più in forma?

La stagione estiva è entrata nel vivo e le vip hanno fatto per prime la consueta “prova costume“. La loro estate è fatta di vacanze in località turistiche esotiche e paradisiache, così spesso i fan di lunga data ed i nuovi “adepti” le seguono per vedere gli scatti di quelle spiagge incantevoli in cui mettono in mostra i loro fisici scultorei. Tra le vip che hanno dato inizio agli shooting fotografici self-made su Instagram ci sono 4 veline che continuano ad essere icone di bellezza femminile.

Leggi anche ->Elisabetta Canalis in vacanza a Tokyo posta una foto sexy: fan in delirio – VIDEO

Tra le ex veline che scaldano i fan ci sono le due che hanno formato la coppia forse più iconica di ‘Striscia la Notizia’. Stiamo parlando chiaramente di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. La bellezza sarda si mostra con un bikini leopardato appoggiata ad uno degli iconici sostegni del pontile di ‘Venice Beach‘ a Los Angeles. Per Elisabetta il tempo sembra essersi bloccato, il fisico è quello dei 20 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Giu 2020 alle ore 12:38 PDT

La sempre più bella Maddalena Corvaglia si mostra con un bikini rosso minimale, distesa sopra una palma e con un mare cristallino alle spalle. Anche per la velina bionda il tempo sembra essersi bloccato al bancone di Striscia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 16 Giu 2020 alle ore 11:47 PDT

Le ex veline riscaldano l’estate su Instragram: Melissa Satta e Thais Wiggers

Non solo la coppia iconica di inizi ’00 surriscalda i fan. Tra le ex veline, una di quelle che ha maggiore seguito e che sbalordisce continuamente i fan per la sua bellezza è sicuramente Melissa Satta. La bellezza proveniente dalla Sardegna possiede un fisico statuario e in questo inizio estate si mostra con indosso un bikini dai colori e dalle fantasie africane che lascia poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 27 Giu 2020 alle ore 3:25 PDT

Sebbene molti meno italiani si ricorderanno di lei, per via della minore visibilità dopo Striscia, anche la sua compagna di bancone, Thais Wiggers, non scherza in fatto di curve e fisico da urlo. Il doppio scatto fronte/retro dalle spiagge del suo Brasile è caliente e mette in mostra tutta la sua straripante bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thais Wiggers Official (@thaiswiggersofficial) in data: 28 Giu 2020 alle ore 7:59 PDT

Difficile dire chi di queste straordinarie donne sia la più bella, secondo voi quale di queste ex veline è più in forma?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!