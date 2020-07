Serie A, Fiorentina e Roma incroci paralleli: Spalletti verso i viola, trema Fonseca

Nel campionato di Serie A destini incrociati per Fiorentina e Roma con le due panchine a forte rischio

La giornata numero 29 del campionato di Serie A ha messo davanti a Fiorentina e Roma un destino incrociato, con le due panchine a forte rischio dopo le sconfitte interne con Sassuolo e Udinese.

Le voci di un possibile esonero sia da parte di Iachini sia di Fonseca sta prendendo in queste ora sempre più corpo: ma chi può sostituirli?

Crisi Roma, Paulo Fonseca trema

La sconfitta interna contro l’Udinese potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Roma. L’umiliante 0-2 con i friulani ha scatenato questa mattina le radio e i giornali romani mettendo sul banco degli imputati l’allenatore Paulo Fonseca. L’ira del presidente James Pallotta da Boston si è fatta sentire, visto che il proprietario ha definito la sconfitta di ieri sera “vergognosa”. E ora?

LEGGI ANCHE -> Roma a rischio iscrizione al prossimo campionato di Serie A: l’inquietante ipotesi del Corriere dello Sport

L’esonero del tecnico portoghese potrebbe anche arrivare e voci dall’ambiente dicono che la trasferta di Napoli può essere decisiva per la conferma. Per la sostituzione sarebbe già stato messo in allarme Luciano Spalletti, l’uomo delle controversie che i tifosi ora chiamano a gran voce per risollevare un ambiente a pezzi. L’andamento della Lazio e le varie vicende societarie non aiutano una squadra ormai priva di ogni stimolo visto che il quarto posto è lontano anni luce.

La Fiorentina ha scelto: tutto su Luciano Spalletti

Lo scivolone interno contro il Sassuolo farà prendere un’inevitabile decisione al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il proprietario americano del club viola è pronto d esonerare l’attuale allenatore Beppe Iachini per dare la panchina ad un profilo di esperienza e che con Firenze potrebbe aprire un ciclo importante.

LEGGI ANCHE -> Chi è Achraf Hakimi: caratteristiche tecniche e carriera del neo acquisto dell’Inter

Il progetto viola è fallimentare e dopo l’addio a Montella la dirigenza toscana è pronta ad andare su Luciano Spalletti. L’ex allenatore dell’Inter sarebbe pronto a dire sì alla nuova avventura, anche se prendere in corsa una situazione così catastrofica sarebbe un rischio. La concorrenza sul tecnico però è alta, visto che le indiscrezioni parlano anche di un contatto con la Roma dopo la sconfitta dei giallorossi contro l’Udinese. Sarà Spalletti a scegliere la destinazione più gradita, anche se la Fiorentina potrebbe anticipare i capitolini esonerando già nelle prossime ore l’attuale tecnico Iachini.

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!