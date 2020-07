Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 3 luglio 2020: su Raiuno Top Dieci, su Canale 5 Ultimo-Caccia ai Narcos

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 3 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 3 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata dello show “Top Dieci”. A seguire, il film “Perduta nel Vermont”.

Su Rai 2 va in onda il film “Le bugie scorrono nel sangue”: dopo aver scoperto di essere incinta, nella vita di Samantha ricompare sua nonna Colleen, da tempo perduta. Samantha l’accoglie volentieri, ma la donna nasconde un passato oscuro che la rende pericolosa. In seconda serata, va in onda la serie tv “Il Commissario Lanz”.

Su Rai 3 appuntamento con “La Grande Storia” seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico e di attualità di “Stasera Italia”. Subito dopo, il film “Fracchia, la belva umana”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, la fiction, con protagonista Raoul Bova, “Ultimo-Caccia ai Narcos”: il comandante Ultimo viene contattato dall’Interpol per compiere una missione molto rischiosa. Infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani degli Zetas, ex militari guidati dal feroce El Cobra. Per infiltrarsi negli Zetas, la prima mossa da fare è convincere Laura Aguilar, madre dell’adolescente Santiago e compagna di El Cobra che vive a Roma per gestire i traffici dei Narcos con le cosche calabresi. A seguire, la serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda il film “Pacific Rim”: legioni di mostruose creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini, minacciando di distruggere nel giro di breve tempo l’intera umanità. Per combatterle, viene progettata un’arma particolare. Si tratta di enormi robot, i Jaegers, ognuno dei quali controllato simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegate da un ponte neurale. Quando anche i Jaegers si dimostrano inermi di fronte all’implacabile furia dei Kaiju, le forze che difendono la Terra non hanno altra scelta che rivolgersi a due improbabili eroi, un ex pilota (Charlie Humman) e un tirocinante senza esperienza (Rinko Kikuchi) e metterli al comando di un Jaeger obsoleto ma dal glorioso passato. In seconda serata, il film “La cosa”.

Su La 7 va in onda il film “Un americano a Roma”: Nando vive a Roma, ma sogna l’America e vive come se fosse in America. La sua ossessione lo porterà a vivere molte disavventure, stremando tutti coloro che lo circondano e portandolo ad un gesto estremo…o quasi. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

Maria Rita Gagliardi

