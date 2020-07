Stefano De Martino in barca con una bionda: svelata la verità – VIDEO

Nessun nuovo amore nella vita di Stefano De Martino dopo la rottura con Belen, ecco la verità sulla bionda in barca con lui

Si torna a parlare di Stefano De Martino e della bionda paparazzata insieme a lui in barca, il pezzo e le foto sono uscite nel nuovo numero del settimanale Nuovo in edicola da oggi, 3 luglio 2020.

A commentare lo scoop ci ha pensato l’ufficio stampa di De Martino, che ha parlato di fake news. Tra le varie cose si legge: “La ragazza bionda, vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino, felicemente fidanzata con Andrea, anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio.”

E ancora: “Molto probabilmente il settimanale ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo in quanto nella stessa giornata erano presenti altre persone tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata.”

Anche la ragazza ha smentito il pettegolezzo. Emma Scalondro, questo il nome dell’amica di De Martino, a Fanpage ha detto: “In realtà non c’è molto da dire. In barca eravamo in quattro, tra cui il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate su misura per far uscire un qualcosa che non esiste.”

Sara Fonte

