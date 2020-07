Valentina Vignali dimagrita: sui social mostra la nuova forma fisica – VIDEO

Valentina Vignali ha perso molti chili, sul suo profilo Instagram mostra un corpo da urlo

Valentina Vignali ha perso molti chili, sul suo profilo Instagram è apparsa in perfetta forma.

L’ex gieffina nello scatto postato appare quasi irriconoscibile, per dimagrire si è fatta seguire da un nutrizionista oltre all’esercizio fisico. Quando aveva messo su qualche chilo è stata pesantemente criticata sui social, mostrarsi in forma così smagliante è per lei una rivincita.

Le critiche e le offese però non mancano mai, se non possono offenderla per i chili superflui trovano altro per ferirla. Un utente ha infatti insinuato che per dimagrire abbia assunto droga. Parole che hanno mandato su tutte le furie la nota cestista.

La Vignali ha chiaramente detto di essere contro la droga, all’utente ha consigliato di non giudicare mai nessuno se non lo conosce. Ha poi concluso dicendo: “Non fare sui social quello che non faresti nella realtà perché questa non è una jungla”.

Poche le critiche rispetto ai tantissimi complimenti ricevuti dopo aver mostrato il suo fisico mozzafiato, l’ex gieffina può infatti contare sull’affetto e il sostegno dei suoi tantissimi follower.

Sara Fonte

