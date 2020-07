Chi è Terrance Miguel Hay, Padre Natura di Ciao Darwin 7-La Resurrezione: biografia e curiosità

Cenni biografici su Terrance Miguel Hay, Padre Natura di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in replica, la settima puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. Eccezionalmente, solo per questa sera, al posto della classica “Madre Natura”, in studio, nella puntata tutta al femminile che vedrà scontrarsi “Giovani” contro “Mature”, sarà presente un “Padre Natura”, Terrance Miguel Hay. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul modello sudafricano.

Biografia e curiosità su Terrance Miguel Hay

Terrance Miguel Hay è nato nel 1994. E’ sudaficano di Cape Town. Modello di professione, grazie alla sua bellezza, al suo corpo statuario e la sua chioma fluente, ha partecipato a diversi servizi fotografici, per i più importanti brand di moda. Soltanto un anno fa, è apparso sulla copertina dell’edizione tedesca di “Men’s Health”.

Non solo bello, ma anche dedito alla sua formazione culturale, Terrance studia all’università ed è molto attivo sui social, avendo un profilo Instagram che è seguito da 13mila followers, attraverso il quale condivide i momenti più importanti della sua vita.

Maria Rita Gagliardi

