De Martino smentisce la relazione clandestina con la Marcuzzi: “Se mi innamoro vi faccio sape”

Con una serie di Stories su Instagram, il ballerino e conduttore di Made in Sud Stefano De Martino ha smentito la voce (che aveva preso a circolare ieri sera) circa una ipotetica relazione clandestina con Alessia Marcuzzi.

De Martino ha bollato la news – lanciata per prima da Dagospia – come fake news ed ha teso a sottolineare come con la Marcuzzi ed il compagno siano grandi amici e come si aspetti questo tipo di notizia, data la sua importante esposizione mediatica.

Ma questa è una fake news.

E qualora si innamori, lo renderà pubblico.

Scherzando, ha cantato: “Se mi innamoro, vi faccio sape”.

