Due figli in tre mesi e da due donne diverse: la storia di Billy Perez e delle sue due compagne

Ha avuto due figli, quasi in contemporanea, da due donne diverse. Lui si chiama Billy Perez e vive serenamente da anni con due donne che sanno, ciascuna, di non essere l’unica donna della sua vita

Michelle Verges (27 anni) e Jessica Colon (32 anni) sono due donne che hanno avuto due figli a distanza di tre mesi l’una dall’altra. In entrambi i casi, il padre è lo stesso uomo: il 33enne Billy Perez. La storia di queste tre persone che hanno deciso di vivere una relazione amorosa che va al di là della “classica” modalità monogamica, scegliendo una strada che è in pratica quella della bigamia, è finita sui tabloid esteri e ce la racconta il Daily Star.

Di storie come quella del 33enne Billy Perez se ne sentono molte, anche se di certo sono differenti. Perché, di solito, quando un uomo vuole stare con due donne in contemporanea (e costruire una famiglia con ciascuna delle due) lo fa in modo tale che le due donne non sappiano l’una dell’esistenza dell’altra. E lo stesso dicasi per una donna che voglia vivere più di una relazione allo stesso tempo.

Concepire il rapporto amoroso come un qualcosa di aperto, riuscendo a trovare un partner che possa condividere la propria idea di relazione, non è una cosa che dovrebbe fare notizia. Invece, la storia di questo giovane uomo è addirittura finita sui rotocalchi o ora cercheremo di ripercorrerne le varie fasi.

Cominciamo col dire che Billy Perez è un camionista che da sei anni vive una relazione amorosa con due donne di nome Michelle Verges (27 anni) e Jessica Colon (32 anni). Si tratta di un rapporto che l’uomo vive alla luce del sole: ognuna delle due donne è a conoscenza dell’esistenza della “rivale”, entrambe hanno accettato serenamente di condividere lo stesso uomo e tutti e tre vivono sotto lo stesso tetto.

Lo scorso anno i tre hanno preso una decisione importante: quella, cioè, di avere un figlio. È più corretto dire due figli, visto che tutto è stato programmato per far vivere alle due giovani donne due gravidanze quasi simultanee.

Michelle e Jessica hanno fatto in modo di rimanere incinte quasi in contemporanea, in modo tale da vivere un’esperienza idealmente gemellare (anche se solo a livello di associazione mentale). Così, Michelle ha partorito a novembre e Jessica tre mesi dopo. I bambini nati da questo amore hanno altri tre fratelli, che sono nati dalle precedenti relazioni avute dai rispettivi genitori.

“Vogliamo che i bambini sappiano che sono tutti nostri. Chiameranno entrambi mamma e Billy è ovviamente il loro padre. Molti potrebbero supporre che la vita sessuale di gruppo sia abbastanza estenuante, ed è lì che si sbagliano. Le persone presumono automaticamente che ogni giorno sia una festa sessuale“, ha spiegato Michelle Verges.

Michelle è proprio l’ultima arrivata, in ordine di tempo. Billy e Jessica erano una coppia quando l’hanno incontrata e tra loro è scattata un’intensa che inizialmente veniva connotata come un’amicizia, perché i tre non erano in cerca di nulla di serio. Poi le cose sono cambiate e oggi la donna adora essere parte di questa relazione. Ma come si fa ad abbracciare un’idea di relazione non monogamica? Spiega sempre Michelle: “Devi abbandonare un po’ della tua morale, permettendo a un’altra persona di farsi spazio”.

