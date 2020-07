Fiorentina, nuova affascinante ipotesi per la panchina: si punta su Daniele De Rossi?

Abbiamo scritto ieri di ipotesi di Spalletti come allenatore della Fiorentina una volta terminata la parentesi Iachini (destinato a lasciare la Toscana al termine di questa insoddisfacente – mezza – stagione).

Nello stesso articolo, abbiamo parlato di Fonseca ad un passo dall’esonero.

E bene, i destini di Fiorentina e Roma sembrano ancora una volta incrociarsi – in questo ipotetico valzer d’allenatori.

La Gazzetta dello Sport ha scritto stamani di una affascinante ipotesi per la panchina della Fiorentina: si parla di affidare la guida dei viola a Daniele De Rossi.

L’ex bandiera della Roma vuole iniziare la carriera da tecnico dopo aver terminato la parentesi argentina con il Boca Juniors e il dirigente gigliato Daniele Pradè (che è stato per lungo tempo dirigente dei giallorossi) starebbe pensando a portare a Firenze De Rossi, dopo averci provato la scorsa estate per portarlo come calciatore.

Un contatto tra la dirigenza e De Rossi c’è già stato.

Si arriverà a celebrare questo matrimonio o la Fiorentina opterà alla fine per un allenatore d’esperienza come Spalletti (che per altro è da sempre considerato tifoso viola)?

