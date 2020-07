Scricchiola la Royal Family: Beatrice come Meghan, vuole lasciare il Regno Unito

Non è proprio un periodo facile per la Royal Family: dopo la decisione di Meghan ed Harry di lasciare il Regno Unito, c’è un altro reale che sarebbe pronto a fare lo stesso

Non solo Harry e Meghan. Anche un altro reale sarebbe pronto ad allontanarsi dal Regno Unito per un trasferimento in Italia. Si tratta della figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, che non ha attraversato un periodo facile a causa del coronavirus e non solo. La principessa Beatrice di York avrebbe dunque deciso di seguire le orme di Meghan che, insieme ad Harry, ha deciso di rinunciare ai privilegi della Corona per vivere una vita più semplice, coltivando i propri hobby ed interessi altrove. Dopo lo scandalo che ha travolto il padre e l’annullamento delle nozze programmate per il 29 maggio con Edoardo Mapelli-Mozzi, Beatrice avrebbe preso una decisione importante: non avendo avuto la stessa fortuna della sorella e dei cugini William ed Harry con le nozze, sarebbe pronta a lasciare Londra per inseguire il suo sogno.

Beatrice pronta a rinunciare ai benefici della Royal Family?

Ricordiamo infatti che Edoardo è un immobiliarista di origini italiane e Beatrice vorrebbe mettere su casa con lui in Italia allontanandosi di fatto dalla Famiglia Reale. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni diffuse da Phil Dampier, esperto royal: la principessa Beatrice vorrebbe sottrarsi all’attenzione mediatica, dopo lo scandalo che ha travolto Andrea e che non le ha reso la vita pubblica per nulla semplice. Così facendo non si troverebbe più costretta ad osservare gli impegni ufficiali ma, allo stesso tempo, non riceverebbe più alcuna forma di sostentamento economico dalla Royal Family e dovrebbe pensare autonomamente a questo aspetto della propria vita.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!