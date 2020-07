Sperlonga, una tromba d’aria si è abbattuta sulla costa laziale: devastato uno stabilimento balneare

Una tromba d’aria, nella mattinata di oggi, si è abbattuta sul litorale laziale meridionale investendo in pieno il centro abitato di Sperlonga. Distrutti ombrelloni e lettini di uno stabilimento balneare

Su Sperlonga, Comune laziale che si trova in Provincia di Latina, stamane si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha distrutto le postazioni (lettini e ombrelloni) di uno stabilimento balneare. Pioggia, grandine e vento hanno sferzato tutta la costa meridionale della regione, tanto da far diramare alla Protezione Civile un’allerta meteo gialla valida pure per queste ore pomeridiane.

Una suggestiva quanto violenta tromba d’aria marina si è abbattuta sulle spiagge di Sperlonga. È successo nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio 2020, quando la tromba d’aria è stata avvistata all’orizzonte da numerosi cittadini che popolano quella zona del Lazio meridionale compresa tra Gaeta e Sperlonga. Il vortice ha sferzato la costa e ha distrutto quello che ha incontrato sul suo cammino, e cioè- come ci spiega la Repubblica– gli ombrelloni e i lettini che fanno capo allo stabilimento balneare “Oasi”. Fortunatamente, la tromba d’aria ha risparmiato il centro cittadino e non ci sono feriti.

Il maltempo che si è abbattuto sul Lazio è indice di una situazione che sta interessando diverse regioni d’Italia. In queste ore nubifragi, raffiche di vento e grandinate hanno interessato o stanno interessando anche Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia. In alcuni casi, sono stati abbattuti anche degli alberi. Si teme per l’ingrossamento dei fiumi Seveso e Lambro.

La Protezione Civile, per il Lazio, aveva emanato un’allerta meteo valida da questa notte e fino alle ore 15:00 di oggi. L’allerta si riferiva a venti forti e possibili violenti temporali.

