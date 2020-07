Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 4 luglio 2020: su Raiuno 20 anni che siamo italiani, su Canale 5 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 4 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 4 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, l’ultima puntata dello show, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, “20 anni che siamo italiani”. A seguire, “Techetechete’ – Jukebox: Pezzi da 90”.

Su Rai 2 va in onda il film “Lo specchio della vendetta”: i componenti di una famiglia tornano a casa dopo le vacanze, ma li aspetta una terribile sorpresa: alcuni criminali si sono insediati a casa loro. Per avere la meglio, dovranno combattere. In seconda serata, la serie tv “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il film “L’audace colpo dei soliti ignoti”: Peppe ed alcuni suoi compari romani, ladruncoli di mestiere, vengono contattati da un “collega” milanese per un colpo da effettuare nel capoluogo lombardo. Si tratta di svaligiare il furgone che, ogni domenica, porta al sicuro i quattrini delle giocate del Totocalcio. Quando la banda arriva a Milano, il capo viene arrestato e così i ladruncoli devono cavarsela da soli. Nonostante tutto, il colpo riesce e la valigia con il malloppo prende la via di Roma. Qui la banda si disperde e anche il denaro comincia a passare di mano in mano, finendo in un ospedale. Subito dopo, il tg della notteil.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la soap opera “Una vita”: il dottor Echevarria dice a Telmo e Ursula che Lucia è malata e sta per morire. In portineria giunge una lettera indirizzata ad Alday. A seguire, il film “Angelica”.

Su Canale 5 va in onda una puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Alla ricerca dell’isola di Nim”: Alexandra è una famosa scrittrice di libri per l’infanzia, specializzata in storie avventurose e mozzafiato. Tuttavia non è felice: vive, infatti, sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure e si relaziona con l’esterno solo attraverso il computer. A “stanarla” è il messaggio di una piccola fan che le scrive un’accorata richiesta di aiuto: suo padre è scomparso misteriosamente sull’isola dove viveva con lei. Alexandra decide, così, di affrontare per la prima volta il mondo, scoprendo quanta avventura vera e quanta meraviglia vi sia nella realtà da cui rifuggiva. In seconda serata, il film “Lupin nome in codice Tarantola”.

Su La 7 va in onda il film “Philadelphia”: Andrew Beckett è un giovane e brillante avvocato, tra i collaboratori di punta di uno dei più prestigiosi studi legali di Philadelphia, ma viene licenziato in tronco quando i suoi datori di lavoro scoprono che ha contratto l’Aids. Beckett vuol far valere i suoi diritti e si rivolge a parecchi avvocati, ma nessuno accetta. Anche il celebre penalista nero Joe Miller in un primo tempo rifiuta l’incarico, ma avendo incontrato Beckett in una biblioteca, dove questi sta preparandosi a sostenere la causa da solo, cambia idea. Subito dopo, il film “La venticinquesima ora”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Nemiche amiche”: Isabel è una fotografa di moda che pensa esclusivamente alla carriera e che deve occuparsi dei figli del suo nuovo compagno Luke: la dodicenne Anna e Ben di sette anni. Sia Isabel che i due bambini amano con tutto il cuore Luke, ma tra di loro i rapporti non sono idilliaci. Isabel deve fare i conti anche con Jackie, la madre naturale, considerata dai due pargoli insuperabile in tutto. La donna nutre, ovviamente, del risentimento nei confronti di Isabel che le ha “rubato” i figli. Ma un giorno Jackie si scopre malata di tumore.

Maria Rita Gagliardi

