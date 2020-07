Trova un piede sul ciglio della strada. Sembra umano, ma la realtà è un’altra

Un piede umano reciso che giaceva sul ciglio di una strada.

E’ questo ciò che ha visto un noto reporter in Cornovaglia, anche se è bastato uno sguardo un pò più attento per capire meglio di cosa si trattasse.

L’oggetto si è rivelato essere un piede “artificiale”, anche se molto realistico.

Il fotogiornalista della Cornovaglia, Greg Martin, stava guidando verso Polperro venerdì mattina, quando ad un certo punto il piede ha attirato la sua attenzione.

“Stavo guidando, ho visto il piede e non volevo essere il tipo che non dà il giusto peso ad un piede smembrato e poi sente al telegiornale che la polizia ha fatto una scoperta raccapricciante – ha raccontato Martin al Daily Star Online- Quindi mi sono fermato per vederci più chiaro”.

Il piede di gomma potrebbe essere di uno spaventapasseri

Dopo uno sguardo più attento, Greg ha capito che il piede era fatto di gomma.

Ma di chi è questo piede artificiale? E’ stato dimenticato da qualcuno? E’ stato gettato volontariamente? Sono queste le domande che stanno interessando soprattutto i media locali, che non escludono l’ipotesi che il piede di gomma possa provenire da uno dei tantissimi spaventapasseri presenti in zona. Tuttavia, almeno finora, come sia arrivato fino a lì resta un mistero.

