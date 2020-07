Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di Varese: le sua condizioni non sono gravi – VIDEO

Umberto Bossi è ricoverato all’ospedale di Varese da ieri, fonti vicine al fondatore della Lega fanno sapere che le sue condizioni non sono gravi

Umberto Bossi da ieri 3 luglio 2020 è ricoverato all’ospedale di Varese. La notizia è stata confermata da alcune fonti ospedaliere all’Adnkronos.

Il fondatore della Lega sembra essere ricoverato nel reparto di gastroenterologia, le sue condizioni però non sono gravi. Il 78enne nel 2019 era stato ricoverato nello stesso ospedale, in rianimazione, dopo un malore.

Il deputato e segretario della Lega di Varese, Matteo Bianchi, all’Adnkronos ha dichiarato: “Le condizioni di Bossi non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno”.

Stando alle fonti vicine a Bossi, il fondatore della Lega avrebbe un problema alla schiena, fanno però sapere che le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti.

Sara Fonte

