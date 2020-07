Chi è Gianmaria Antinolfi, probabile nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Dopo la voce di Dagospia, Giornalettismo pare confermare la nova fiamma di Belen Rodriguez: ma chi è Gianmaria Antinolfi?

Potrebbe essere Gianmaria Antinolfi il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Dopo la voce di Dagospia, la conferma arriverebbe anche dal portale Giornalettismo.

L’argentina, dopo il clamoroso gossip tra l’ex Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, è pronta a consolarsi: ecco chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Belen Rodriguez, scacco matto a Stefano De Martino

E’ bastato poco per dimenticare un’amore per Belen Rodriguez, che come accaduto in passato, si sarebbe subito lasciata andare tra le braccia di un altro uomo. Dopo il clamoroso pettegolezzo che vedeva proprio l’ex Stefano De Martino paparazzato con Alessia Marcuzzi, la soubrette argentina non ha perso tempo.

La bomba lanciata dal portale Dagospia ha trovato delle incredibili certezze sul probabile nuovo fidanzato della Rodriguez, vista la conferma anche di Giornalettismo. La sudamericana starebbe iniziando una relazione con Gianmaria Antinolfi, rispondendo così alla grande al suo ex De Martino che in questi giorni sta facendo parlare molto di sè tra misteri e smentite sulla relazione estiva con la Marcuzzi: ma chi è la nuova fiamma della Rodriguez?

Gianmaria Antinolfi, ecco chi è la probabile nuova fiamma di Belen Rodriguez

La nuova fiamma di Belen Rodriguez, sempre secondo rumors, sarebbe Gianmaria Antinolfi. Imprenditore napoletano di 35 anni, il baldo giovane, è stato visto nel fine settimana proprio in compagnia del volto femminile di ‘Tu si que vales’.

Al Cravel Pregiate Spa e al France Croco, due grandi realtà della Kering, Antinolfi ricopre la carica di sales director fashion. Questo gruppo aziendale internazionale è legato a brand importanti della moda come Gucci, Yves Saint Laurent e Pomellato: un nuovo amore all’orizzonte per Belen Rodriguez?

