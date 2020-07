Clamoroso dagli Stati Uniti: il rapper Kanye West si candida alle Presidenziali 2020?

Annuncio a sorpresa dagli Stati Uniti: il rapper Kanye Est in corsa per la Casa Bianca?

Gli Stati Uniti si stanno preparando alle prossime presidenziali, in programma nel mese di novembre, per confermare o eleggere il loro Presidente.

Oltreoceano però arriva un clamoroso annuncio a sorpresa, visto che la sedia di Trump comincia seriamente a traballare: il rapper di colore Kanye West Rapper si candida alle Presidenziali?

Il rapper Kanye West non scherza: l’annuncio a sorpresa su Twitter

Il prossimo novembre il popolo degli Stati uniti è chiamato alle urne per confermare o eleggere il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump sembra in fase calante e in netto calo in molti stati a stelle e strisce rispetto all’elezione arrivata nel 2016, con il rivale Biden in chiaro vantaggio. La pandemia del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti e il caos per l’omicidio di un uomo di colore da parte di un poliziotto, sono solo due delle cause in cui gli americani sono pronti a far cambiare padrone alla Casa Bianca.

A sorpresa, nelle scorse ore è arrivato l’annuncio del noto rapper di colore Kanye West, pronto a candidarsi alle prossime presidenziali. Il tutto via Twitter, tramite il proprio profilo: “Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti” ha scritto l’artista. Questa però non è la prima volta che il rapper afroamericano prova ad entrare in politica, visto che già in passato ci aveva provato. West, per questa candidatura, ha avuto il pieno sostegno da Elon Must: Trump e Biden tramano?

