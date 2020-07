La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 06/07/2020 al 12/07/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Toro, Leone, Vergine e Sagittario

Ariete. In amore le coppie forti continuano a resistere, anche se c’è da dire che bisogna fare i conti con la tua verve polemica. I sentimenti potrebbero risentire da questioni di lavoro o economiche che fanno sentire il loro peso anche emotivamente parlando. Non tornare a discorsi passati nel fine settimana. Sul lavoro ci sono, appunto, conti da controllare. Cerca di cogliere con pazienza le cose nuove. Il consiglio: non tentare la sorte con mosse azzardate;

Toro. Non sei soddisfatto del tuo lavoro o magari vorresti avere maggiori entrate? Devi cambiare le cose, ma non puoi farlo su due piedi: devi prima valutare attentamente tutte le possibilità a tua disposizione. Sei un po’ nervoso perché anche in amore ti sembra di dover essere tu a fare tutto, per cui questo nervosismo potrebbe esplodere nelle giornate di martedì e mercoledì. Il fatto è anche che alcuni legami si stanno trasformando, per cui la tua vita non è più la stessa di prima. Cerca di superare la polemiche e prendi la settimana che sta per arrivare con molta calma;

Leone. L’amore potrebbe essere penalizzato dai tuoi pensieri troppo concentrati su lavoro e situazioni pratiche. Cerca, quindi, di sforzarti di dialogare con la persona amata e di imparare a conoscerla meglio. Entro fine mese ci sarà da fare una scelta per la famiglia. Ci vuole pazienza anche sul lavoro, dove potresti aver digerito dei cambiamenti repentini avvenuti di recente. Sabato e domenica potresti avere una buona intuizione da sfruttare;

Vergine. La prossima settimana, e in special modo la seconda parte, ti vedrà polemico e arrabbiato sul posto di lavoro: questo perché le persone ti creano problemi o non ti apprezzano per quello che realmente vali. Ci sono situazioni sentimentali che non funzionano, oppure nel passato hai vissuto troppi silenzi di coppia che hanno scavato un solco. Giovedì e venerdì tutti questi non detti potrebbero tornare a galla. Sii prudente anche tu;

Sagittario. La settimana che sta per arrivare ti porterà della fatica. In amore è richiesta della positività, visto che ultimamente hai frequentato delle persone che ti hanno molto indisposto. Cielo interessante per chi vorrebbe allargare la famiglia. Situazione non facile anche sul lavoro, dove è possibile che ci siano situazioni di distrazione derivanti da problemi di famiglia o la necessità di ripartire da zero. Giorno 9 luglio si raccomanda prudenza.

Quattro stelle per Gemelli, Bilancia, Capricorno, Acquario e Pesci

Gemelli. Buona energia sul lavoro, con qualche polemica da arginare verso metà settimana. Il transito di Saturno fornisce risultati positivi per le questioni legali. Lasciati andate alle emozioni sentimentali, cercando di non alimentare polemiche e ricordando che ancora per tutto luglio ci sarà una Venere a te favorevole. Un incontro fatto da poco tempo potrebbe rivelarsi importante. Sfrutta al massimo le tue risorse ma cerca anche di non fare azzardi inutili;

Bilancia. Sei maggiormente tranquillo in amore e questo si proietta sulla tua relazione di coppia perché appari più disponibile a vivere un futuro fatto di serenità con il tuo partner. Chi è solo dovrebbe bandire la prudenza e lanciarsi in nuove conoscenze. Non azzardare, invece, dal punto di vista economico e burocratico. Ci sono dei ritardi che stanno rallentando i progetti che avevi pensato di mettere in atto. Occhio al weekend, che sarà un po’ agitato;

Capricorno. Alcuni nati del segno vogliono rivoluzionare la propria vita lavorativa e programmare un cambiamento. Le stelle ti aiutano: con Giove e Saturno nel segno potrai realizzare un desiderio.Tu hai difficoltà a dimenticare il male che ti è stato fatto nel passato e questo è vero soprattutto in amore: evita di rivangare situazioni che non sono più durante il prossimo weekend. La settimana, in generale, ci parla di un recupero che avrà il suo picco massimo nella giornata del 9 luglio;

Acquario. I pianeti sono dalla tua per quanto riguarda la vita amorosa e questo cielo ti mette davanti a due scelte: dire basta alle relazioni del passato, andando a cercare quindi qualcosa di nuovo, o cercare di costruire qualcosa di nuovo ma con accanto lo stesso partner di sempre. Novità, dunque, e questo vale anche per il lavoro, dove entro poche settimane dovrai decidere se continuare a portare avanti un progetto oppure no. Potresti avere un’intuizione illuminante. La situazione, in generale, confusa e l’influsso della Luna potrebbe rendere i nati del segno un po’ elettrici;

Pesci. Le stelle parlano di opportunità lavorative importanti che ti si aprono davanti, in maggior misura rispetto al passato. Cerca di non abbandonare del tutto un collaborazione, ma al contempo porta avanti un altro progetto. Situazioni che sono rimaste bloccate dall’anno scorso potranno essere recuperate. Giovedì e venerdì la Luna nel segno aiuterà anche la sfera emotiva, però non è detto che tutto fili liscio. Questo dipende dal fatto che la persona che ti è accanto potrebbe non capirti completamente. Per tutto luglio, comunque, i sentimenti non saranno al loro meglio.

Cinque stelle per Cancro e Scorpione

Cancro. Sole e Mercurio rendono splendente la tua vita sentimentale. Ci sono dei problemi che pesano sulla vita idi coppia? Nonostante tutto sì, e si tratta di questioni che riguardano denaro e lavoro. Buone le giornate del 9 e 10 luglio prossimi. Buone anche le opportunità che si presenteranno sul lavoro, anche se ci sono alcuni nati del segno che avvertono particolarmente la stanchezza. Il consiglio: la settimana è bella e tu dovresti cercare di viverla alla giornata;

Scorpione. Questa settimana che sta per arrivare parla di “attesa”: stai aspettando che ci sia una svolta dal punto di vista lavorativo, che si potrebbe concretizzare con la siglatura di un contratto. Purtroppo non tutto dipende dalla tua volontà, ma le stelle indicano che le cose sono a tuo favore. Giovedì e venerdì giornate favorevoli per i sentimenti e i nuovi amori. Tu non ti accontenti della prima persona che incontri, ma sarà bene iniziare a guardarsi comunque attorno se sei rimasto solo. Occhio al nervosismo che potrebbe colpirti nella parte centrale della settimana.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!