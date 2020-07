Cosa è successo tra il figlio di Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini?

Scontro totale tra Matteo Salvini, leader della Lega e il figlio di Selvaggia Lucarelli: ma cosa è successo?

Matteo Salvini e il figlio della nota Selvaggia Luicarelli hanno avuto un duro scontro, subito dopo un comizio del leader della Lega.

Lo scambio di veduto è avvenuto in un centro commerciale di Milano, con il ragazzo che è stato individuato dalla polizia sul posto: ma quali sono le cause della lite?

Matteo Salvini attaccato dal figlio di Selvaggia Lucarelli

Dopo un comizio improvvisato da Matteo Salvini in un centro commerciale di Milano, sono volate parole grosse verso il leader della Lega da parte del figlio di Selvaggia Lucarelli. Una situazione degenerata per dure accuse del minorenne (solo 15 anni) verso Salvini, che è stato subito identificato dalla polizia presente sul posto.

Il giovane protagonista della vicenda, a detta della madre, era lì per caso ma non le ha mandate a dire al leader della Lega: “Volevo ringraziarla per il suo governo razzista e omofobo” ha incalzato il minorenne. Pronta e doverosa la risposta di Salvini: “Sì anche un po’ fascista”. Subito dopo il diverbio madre e figlio sono state fermate dalle forze dell’ordine.

La difesa della Lucarelli e gli insulti sul sito della Lega

La Lucarelli è corsa subito in difesa del ragazzo, dopo l’acceso botta e risposta avuto con Salvini: “Mio figlio ha fatto quello che si sentiva di fare, non credevo dicesse quelle cose ma condivido il suo pensiero. Sono consapevole di aver cresciuto un ragazzo libero e che ha il coraggio di esporre le proprie scelte”.

Subito dopo il diverbio che ha fatto il giro del web, non si sono fatte attendere risposte dai tanti sostenitori di Matteo Salvini in giro per l’Italia. Sul sito ufficiale della Lega Selvaggia Lucarelli e il figlio sono stati puntualmente ricoperti di insulti dopo l’accaduto.

