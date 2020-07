Insalata di riso: ricetta semplice e must have dell’estate

L’insalata di riso è il cavallo di battaglia durante l’estate in cucina. Si tratta di un piatto semplice da preparare, fresco, e molto gustoso,. Il bello è che fatta una quantità maggiore rispetto a ciò che si consuma, il riso si può conservare in frigo anche per i giorni seguenti.

Le mille varianti dell’insalata di riso

Esistono molte varianti dell’insalata, per cui, per quanto indicativamente si possa dare una ricetta, quest’ultima può essere modificata e personalizzata secondo i propri gusti personali. In genere per preparare una buona insalata devi seguire dei semplici consigli.

Innanzitutto il riso va cotto in acqua salata. Deve essere scolato al dente, qualche minuto prima rispetto ai tempi di cottura indicati sulla confezione (assolutamente non va passato sotto l’acqua fredda). Va inoltre condito solo quando è freddo, e non bisogna esagerare con gli ingredienti e scegliere sapori “vicini”. Se avanza, conserva il riso in una ciotola di vetro con coperchio e mescolare ogni tanto per evitare che i chicchi di riso si attacchino slegandosi dal condimento.

Ricetta di esempio

A titolo, veramente esemplificativo, di seguito è riportata una semplicissima ricetta, la più tradizionale e comune che viene preparata. Per quel che riguarda gli ingredienti ti serviranno:

400 grammi di riso

Condiriso

Formaggi (emmental, provola, fontina)

Prosciutto cotto

4 uova sode

Tonno scolato

Pomodori pachino

Mais

Olio extravergine di oliva

Procedimento

Dopo aver lessato il riso in acqua salata, lasciare che si raffreddi prima di condirlo. Frattanto che aspetti puoi iniziare a fare le uova sode e a tagliuzzare tutti gli ingredienti scelti per condire il riso. Una volta freddato, aggiungere tutti gli ingredienti e iniziare a mescolare. Per aiutarti meglio, aggiungi un goccio di olio extravergine di oliva per amalgamare al meglio. Ricorda che sia il condiriso che il tonno vanno aggiunti ben scolati, per evitare che il riso diventi untuoso e il suo sapore possa disturbare il palato.

Dopo aver amalgamato tutto metti la ciotola. in frigorifero e prendila almeno 10 minuti prima di servire. A chi piace, poi si può aggiungere nel proprio piatto un ciuffo di maionese per rendere i sapori ancora più coesi.

