Isa Barzizza e l’ex marito Carlo Alberto Chiesa: la storia del lutto che le sconvolse la vita

Isa Barzizza, nota attrice italiana, ha vissuto un dramma importante nella sua vita privata subendo un grave lutto in passato.

Una prima parte della sua vita vissuta sul set, poi la grande tragedia che l’ha costretta a fermarsi.

Stiamo parlando di Isa Barzizza, oggi 90 anni, che nella sua vita privata e durante la sua carriera ha vissuto un lutto tremendo.

La morte del marito Carlo Alberto Chiesa che le sconvolse la vita

Classe 1929 e figlia del noto Maestro Pippo Barzizza e Tatina Salesi, Isa si lancia nel mondo del cinema e diventa ma musa del grande Totò. L’attrice appare in molti film del talentuoso napoletano diventando uno dei più apprezzati volti femminile degli anni ’50.

Poi, all’improvviso, la tragedia nel privato che le sconvolse la vita e fermò in pratica la carriera di una Barzizza in ascesa. La morte del marito Carlo Alberto Chiesa arrivò a causa di un incidente stradale. Siamo il 3 giugno 1960, quando il marito della Barzizza perde la vita dopo uno schianto sulla via Aurelia. Trasportato d’urgenza in ospedale, il noto regista muore sotto i ferri. Un dramma che segna la fine , per sua volontà, della carriera cinematografica dell’attrice sanremese, intenzionata a crescere da sola la figlia Carlotta.

Il suo racconto a Domenica In

Lo scorso gennaio Isa Barzizza è stata ospite nello studio di Domenica In, che l’ha invitata per rivere la sua carriera ma allo stesso tempo raccontare quel dramma. Ne salotto domenicale della Rai la figlia del maestro Pippo Barzizza torna indietro con il passato e in lacrime racconta il momento più difficile del proprio privato, sottolineando di non avere rimpianti delle scelte fatte in passato.

La morte del marito Carlo Alberto Chiesa ha lasciato un vuoto incolmabile dentro la donna, che si è rimboccata le maniche prendendo le giuste decisione: ma quel vuoto lungo ormai 60 anni se lo porterà per sempre con sè.

