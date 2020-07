Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 5 luglio 2020: su Raiuno Non dirlo al mio capo, su Canale 5 Rosy Abate 2

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 5 luglio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 5 luglio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata della fiction “Non dirlo al mio capo”: Enrico assiste ad un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto, Lisa scopre dei segreti che proprio Fabrizio non le aveva ancora confidato e il loro rapporto è messo a dura prova. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda il programma, dedicato all’approfondimento calcistico “Novantesimo minuto”. In seconda serata, la serie tv “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il film “L’incredibile vita di Norman”: New York. Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d’affari. La sua vita consiste nel cercare di soddisfare le necessità altrui, sperando di ricevere in contraccambio rispetto e ammirazione. Un giorno riesce ad avvicinare un uomo politico israeliano e a comprargli un costoso paio di scarpe. Quando diverrà il premier del suo Paese, Norman potrà ricevere quella considerazione che ha sempre desiderato. Ma per quanto? Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di divulgazione culturale “Freedom-Oltre il confine”. A seguire, il film “Cose dell’altro mondo”.

Su Canale 5 va in onda una puntata, in replica, della fiction “Rosy Abate 2”: l’uccisione dell’ispettrice Nadia, di cui Leo è responsabile, spinge Rosy ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale insieme a suo figlio: ora è disposta a tutto, pur di difenderlo. Quando il cerchio delle indagini, condotte dall’ostinato ispettore Bonaccorso, si stringerà intorno al ragazzo, Rosy finirà per avvicinarsi sempre di più al suo nemico giurato, Antonio Costello. In seconda serata, la serie tv “Rise”.

Su Italia 1 va in onda il film “La rivolta delle ex”: Connor Mead è un celebre fotografo con la fama, meritata, di dongiovanni. Non solo approfitta di continuo del suo enorme successo con le donne, ma vive da eterno adolescente e vede come una follia il matrimonio imminente di suo fratello Paul. Ma proprio quando crede di essere riuscito a dissuaderlo, nella notte gli appaiono i fantasmi delle sue ex, che gli mostrano il suo triste futuro. E al risveglio capisce che deve darsi da fare per cambiare qualcosa. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata della serie tv “Chernobyl” seguita da “Atlantide-Speciale Chernobyl”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Restaurant Swap-Cambio ristorante”.

Rai 1

21:20 Non dirlo al mio capo

23:20 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Novantesimo Minuto

22:30 F.B.I

Rai 3

21:20 L’incredibile vita di Norman (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Freedom-Oltre il confine

23:30 Cose dell’altro mondo (film)

Canale 5

21:20 Rosy Abate 2

23:30 Rise

Italia 1

21:20 La rivolta delle ex (film)

23:30 Pressing

La 7

21:20 Chernobyl

23:30 Atlantide-Speciale Chernobyl

Maria Rita Gagliardi

