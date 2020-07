Allatta ancora la sua bambina di 4 anni: “Faccio bene, non è mai stata dal medico”

Natasha Keane ha allattato la sua seconda figlia fino all’età di 5 anni e continua ad allattare la terza, che ne ha quattro.

La 38enne, che vive a Galway, in Irlanda, è convinta che l’allattamento così prolungato porti degli “incredibili benefici” alla salute.

“Per me l’allattamento al seno è la cosa più naturale del mondo – ha detto Natasha Keane al Mirror – Ellie non è mai stata dal medico in vita sua, e non ha mai avuto bisogno di antibiotici, mentre Grace è stata solo una volta per un’infezione al petto”.

La 38enne è certa che l’allattamento al seno “abbia reso i loro sistemi immunitari così forti.”

Natasha stava ancora dando da mangiare a Ellie quando è nata Grace, e per un periodo di tempo li ha allattati insieme.

Grace prende il latte dal seno due volte al giorno

“All’inizio ero un pò preoccupata per gli aspetti pratici, ma una volta entrata nell’ottica ho fatto tutto molto serenamente – ha aggiunto Natasha – Ellie era un pò più grande, quindi le dicevo di essere paziente e lasciare che Grace si aggrappasse per prima”.

Grace, che oggi ha 4 anni, continua a prendere il latte dal seno due volte al giorno (una al mattino e l’altra di sera).

La 38enne ha poi detto di non dare alcun peso alle persone che criticano l’allattamento così prolungato.

